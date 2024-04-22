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Фефилова Акилина Минина

Из справочника
Исповедная Роспись по селу Олема 1792 года
ФИО
Фефилова Акилина Минина
Пол
жен
Возраст (лет)
4
Год рождения вычисленный
1788
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
6
Номер в семье
8
Дата переписи
1792
Губерния
Архангельская
Уезд
Мезенский
Волость
Олемская
Место
с. Олема
Место события
с. Олема, Олемская вол., Мезенский у., Архангельская губ.
Архивный код
ГААО (Архангельск): ф.29, оп.29, д.6, лист: 157об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись по с.Олема 1792 года
Номер семьи: 6
01 | Фефилов Мина Осеев: 36 лет | глава |
02 | Фефилова Ефимия Филимонова: 37 лет | жена [1] |
03 | Фефилов Василий Минин: 16 лет | сын [1] |
04 | Фефилов Никифор Минин: , 11 месяцев | сын [1] |
05 | Фефилова Матрона Минина: 14 лет | дочь [1] |
06 | Фефилова Мелания Минина: 10 лет | дочь [1] |
07 | Фефилова Дария Минина: 7 лет | дочь [1] |
08 | Фефилова Акилина Минина: 4 года | дочь [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Софья Ракитина
Дата рождения
Вычислено 1788 ст.

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