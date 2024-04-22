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Павлов Савва Терентьев

Из справочника
Исповедная Роспись по селу Олема 1792 года
ФИО
Павлов Савва Терентьев
Пол
муж
Возраст (лет)
1
Год рождения вычисленный
1791
Родственная связь
сын [3]
Номер семьи
5
Номер в семье
6
Дата переписи
1792
Губерния
Архангельская
Уезд
Мезенский
Волость
Олемская
Место
с. Олема
Место события
с. Олема, Олемская вол., Мезенский у., Архангельская губ.
Архивный код
ГААО (Архангельск): ф.29, оп.29, д.6, лист: 157об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись по с.Олема 1792 года
Номер семьи: 5
01 | Павлов Пиман Петрович: 59 лет | глава |
02 | Павлов Василий Пиминов: 35 лет | сын [1] |
03 | Павлов Терентий Пиминов: 30 лет | сын [1] |
04 | Павлова Евдокия Федосьева: 29 лет | жена [3] |
05 | Павлов Никифор Терентьев: 5 лет | сын [3] |
06 | Павлов Савва Терентьев: 1 год | сын [3] |
07 | Павлова Акилина Терентьева: 6 лет | дочь [3] |
08 | Павлова Варвара Евсиева: 33 года | жена [2] |
09 | Павлов Василий Васильев: 3 года | сын [2] |
10 | Павлов Герасим Васильев: , 10 месяцев | сын [2] |
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Источник
Индексация данных проведена Софья Ракитина
Дата рождения
Вычислено 1791 ст.

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