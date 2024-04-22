Павлов Терентий Пиминов
Из справочника
Исповедная Роспись по селу Олема 1792 года
- ФИО
- Павлов Терентий Пиминов
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 30
- Год рождения вычисленный
- 1762
- Родственная связь
- сын [1]
- Номер семьи
- 5
- Номер в семье
- 3
- Дата переписи
- 1792
- Губерния
- Архангельская
- Уезд
- Мезенский
- Волость
- Олемская
- Место
- с. Олема
- Место события
- с. Олема, Олемская вол., Мезенский у., Архангельская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- не был
- Архивный код
- ГААО (Архангельск): ф.29, оп.29, д.6, лист: 157об
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись по с.Олема 1792 года
Номер семьи: 5
01 | Павлов Пиман Петрович: 59 лет | глава |
02 | Павлов Василий Пиминов: 35 лет | сын [1] |
03 | Павлов Терентий Пиминов: 30 лет | сын [1] |
04 | Павлова Евдокия Федосьева: 29 лет | жена [3] |
05 | Павлов Никифор Терентьев: 5 лет | сын [3] |
06 | Павлов Савва Терентьев: 1 год | сын [3] |
07 | Павлова Акилина Терентьева: 6 лет | дочь [3] |
08 | Павлова Варвара Евсиева: 33 года | жена [2] |
09 | Павлов Василий Васильев: 3 года | сын [2] |
10 | Павлов Герасим Васильев: , 10 месяцев | сын [2] |
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- Источник
- Индексация данных проведена Софья Ракитина
- Дата рождения
- Вычислено 1762 ст.
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