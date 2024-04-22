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Зимина Варвара Ефимова

Из справочника
Исповедная Роспись по селу Олема 1792 года
ФИО
Зимина Варвара Ефимова
Пол
жен
Возраст (лет)
8
Год рождения вычисленный
1784
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
4
Номер в семье
5
Дата переписи
1792
Губерния
Архангельская
Уезд
Мезенский
Волость
Олемская
Место
с. Олема
Место события
с. Олема, Олемская вол., Мезенский у., Архангельская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
не была
Архивный код
ГААО (Архангельск): ф.29, оп.29, д.6, лист: 157об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись по с.Олема 1792 года
Номер семьи: 4
01 | Зимин Ефим Никитин: 42 года | глава |
02 | Зимина Ефимия Семенова: 37 лет | жена [1] |
03 | Зимин Андрей Ефимов: 14 лет | сын [1] |
04 | Зимина Марфа Ефимова: 11 лет | дочь [1] |
05 | Зимина Варвара Ефимова: 8 лет | дочь [1] |
06 | Зимина Параскева Ефимова: 6 лет | дочь [1] |
07 | Зимин Максим Ефимов: 1 год | сын [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Софья Ракитина
Дата рождения
Вычислено 1784 ст.

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