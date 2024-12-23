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Параскева Титова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Параскева Титова
Пол
жен
Возраст (лет)
67
Год рождения вычисленный
1804
Родственная связь
теща [1]
Номер семьи
163
Номер в семье
9
Сословие
солдатка
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 16об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 163
01 | Филипп Константинов: 52 года | поселка Валадаевки временнообязанные крестьяне Г.Драшусовой - глава
02 | Макрида Яковлева: 41 год | поселка Валадаевки временнообязанные крестьяне Г.Драшусовой - жена [1]
03 | Сергей Филиппов: 21 год | поселка Валадаевки временнообязанные крестьяне Г.Драшусовой - сын [1]
04 | Евдокия Иванова: 20 лет | поселка Валадаевки временнообязанные крестьяне Г.Драшусовой - жена [3]
05 | Константин Сергеев: 1 год | поселка Валадаевки временнообязанные крестьяне Г.Драшусовой - сын [3]
06 | Мартин Филиппов: 14 лет | поселка Валадаевки временнообязанные крестьяне Г.Драшусовой - сын [1]
07 | Тимофей Филиппов: 10 лет | поселка Валадаевки временнообязанные крестьяне Г.Драшусовой - сын [1]
08 | Феврония Филиппова: 7 лет | поселка Валадаевки временнообязанные крестьяне Г.Драшусовой - дочь [1]
09 | Параскева Титова: 67 лет | солдатка - теща [1]
Примечание: вдова
Дополнительная информация в записи
вдова
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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