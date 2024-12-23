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Петр Егоров

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Петр Егоров
Пол
муж
Возраст (лет)
24
Год рождения вычисленный
1847
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
162
Номер в семье
3
Сословие
поселка Валадаевки временнообязанные крестьяне Г.Драшусовой
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 16об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 162
01 | Егор Яковлев: 57 лет | поселка Валадаевки временнообязанные крестьяне Г.Драшусовой - глава
02 | Елена Давидова: 55 лет | поселка Валадаевки временнообязанные крестьяне Г.Драшусовой - жена [1]
03 | Петр Егоров: 24 года | поселка Валадаевки временнообязанные крестьяне Г.Драшусовой - сын [1]
04 | Агрипина Филиппова: 26 лет | поселка Валадаевки временнообязанные крестьяне Г.Драшусовой - жена [3]
05 | Евдокия Егорова: 15 лет | поселка Валадаевки временнообязанные крестьяне Г.Драшусовой - дочь [1]
06 | Казьма Егоров: 13 лет | поселка Валадаевки временнообязанные крестьяне Г.Драшусовой - сын [1]
07 | Анна Егорова: 10 лет | поселка Валадаевки временнообязанные крестьяне Г.Драшусовой - дочь [1]
08 | Евдокия Егорова: 6 лет, 6 месяцев | поселка Валадаевки временнообязанные крестьяне Г.Драшусовой - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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