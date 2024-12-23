Егор Яковлев
Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
- ФИО
- Егор Яковлев
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 57
- Год рождения вычисленный
- 1814
- Родственная связь
- глава
- Номер семьи
- 162
- Номер в семье
- 1
- Сословие
- поселка Валадаевки временнообязанные крестьяне Г.Драшусовой
- Дата переписи
- 1871
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Скопинский
- Волость
- Маклаковская
- Место
- с. Маклаково
- Место события
- с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 16об
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 162
01 | Егор Яковлев: 57 лет | поселка Валадаевки временнообязанные крестьяне Г.Драшусовой - глава
02 | Елена Давидова: 55 лет | поселка Валадаевки временнообязанные крестьяне Г.Драшусовой - жена [1]
03 | Петр Егоров: 24 года | поселка Валадаевки временнообязанные крестьяне Г.Драшусовой - сын [1]
04 | Агрипина Филиппова: 26 лет | поселка Валадаевки временнообязанные крестьяне Г.Драшусовой - жена [3]
05 | Евдокия Егорова: 15 лет | поселка Валадаевки временнообязанные крестьяне Г.Драшусовой - дочь [1]
06 | Казьма Егоров: 13 лет | поселка Валадаевки временнообязанные крестьяне Г.Драшусовой - сын [1]
07 | Анна Егорова: 10 лет | поселка Валадаевки временнообязанные крестьяне Г.Драшусовой - дочь [1]
08 | Евдокия Егорова: 6 лет, 6 месяцев | поселка Валадаевки временнообязанные крестьяне Г.Драшусовой - дочь [1]
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