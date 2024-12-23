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Василий Иванов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Василий Иванов
Пол
муж
Возраст (лет)
18
Год рождения вычисленный
1853
Родственная связь
сын [10]
Номер семьи
160
Номер в семье
11
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 16об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 160
01 | Калишкин Ион Матвеев: 51 год | неслужащий дворянин - глава
02 | Калишкин Григорий Ионов: 27 лет | сын [1]
03 | Калишкина Анна Васильева: 25 лет | жена [2]
04 | Калишкин Александр Григорьев: 5 лет | сын [2]
05 | Калишкина Татьяна Григорьева: 2 года | дочь [2]
06 | Калишкин Афанасий Ионов: 17 лет | сын [1]
07 | Калишкина Агрипина Ионова: 14 лет | сын [1]
08 | Евфросинья Иванова: 64 года | солдатка -
09 | Максим Феодотов: 39 лет | в бессрочном отпуске солдат -
10 | Екатерина Павлова: 42 года | солдатка -
11 | Василий Иванов: 18 лет | сын [10]
Примечание: незаконнорожденный
Дополнительная информация в записи
незаконнорожденный
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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