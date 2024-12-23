Екатерина Павлова
Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
- ФИО
- Екатерина Павлова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 42
- Год рождения вычисленный
- 1829
- Номер семьи
- 160
- Номер в семье
- 10
- Сословие
- солдатка
- Дата переписи
- 1871
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Скопинский
- Волость
- Маклаковская
- Место
- с. Маклаково
- Место события
- с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 16
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 160
01 | Калишкин Ион Матвеев: 51 год | неслужащий дворянин - глава
02 | Калишкин Григорий Ионов: 27 лет | сын [1]
03 | Калишкина Анна Васильева: 25 лет | жена [2]
04 | Калишкин Александр Григорьев: 5 лет | сын [2]
05 | Калишкина Татьяна Григорьева: 2 года | дочь [2]
06 | Калишкин Афанасий Ионов: 17 лет | сын [1]
07 | Калишкина Агрипина Ионова: 14 лет | сын [1]
08 | Евфросинья Иванова: 64 года | солдатка -
09 | Максим Феодотов: 39 лет | в бессрочном отпуске солдат -
10 | Екатерина Павлова: 42 года | солдатка -
11 | Василий Иванов: 18 лет | сын [10]
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- Индексация данных проведена Дарьей Поповой
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