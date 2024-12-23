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Иван Иванов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Иван Иванов
Пол
муж
Возраст (лет)
21
Год рождения вычисленный
1850
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
159
Номер в семье
3
Сословие
деревни Кулаковой казенные крестьяне
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 16
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 159
01 | Иван Борисов: 53 года | деревни Кулаковой казенные крестьяне - глава
02 | Марья Иванова: 53 года | деревни Кулаковой казенные крестьяне - жена [1]
03 | Иван Иванов: 21 год | деревни Кулаковой казенные крестьяне - сын [1]
04 | Ксения Иванова: 14 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - дочь [1]
05 | Гликерья Иванова: 13 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - дочь [1]
06 | Симион Иванов: 9 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - сын [1]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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