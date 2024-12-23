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Александра Степанова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Александра Степанова
Пол
жен
Возраст (лет)
40
Год рождения вычисленный
1831
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
156
Номер в семье
2
Сословие
деревни Кулаковой казенные крестьяне
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 15об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 156
01 | Дмитрий Архипов: 42 года | деревни Кулаковой казенные крестьяне - глава
02 | Александра Степанова: 40 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - жена [1]
03 | Февронья Дмитриева: 12 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - дочь [1]
04 | Иван Дмитриев: 4 года | деревни Кулаковой казенные крестьяне - сын [1]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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