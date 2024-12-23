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Евдокия Тихонова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Евдокия Тихонова
Пол
жен
Возраст (лет)
32
Год рождения вычисленный
1839
Родственная связь
жена [8]
Номер семьи
155
Номер в семье
9
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 15об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 155
01 | Казьма Архипов: 41 год | деревни Кулаковой казенные крестьяне - глава
02 | Анна Петрова: 35 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - жена [1]
03 | Марья казьмина: 14 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - дочь [1]
04 | Егор Казьмин: 11 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - сын [1]
05 | Дмитрий Казьмин: 7 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - сын [1]
06 | Евсей Казьмин: 5 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - сын [1]
07 | Семен Казьмин: 3 года | деревни Кулаковой казенные крестьяне - сын [1]
08 | Иван Архипов: 35 лет | отставный унтер-офицер - брат [1]
09 | Евдокия Тихонова: 32 года | жена [8]
10 | Акулина Яковлева: 50 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - тетка [1]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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