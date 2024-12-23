Казьма Архипов
Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
- ФИО
- Казьма Архипов
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 41
- Год рождения вычисленный
- 1830
- Родственная связь
- глава
- Номер семьи
- 155
- Номер в семье
- 1
- Сословие
- деревни Кулаковой казенные крестьяне
- Дата переписи
- 1871
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Скопинский
- Волость
- Маклаковская
- Место
- с. Маклаково
- Место события
- с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 15об
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 155
01 | Казьма Архипов: 41 год | деревни Кулаковой казенные крестьяне - глава
02 | Анна Петрова: 35 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - жена [1]
03 | Марья казьмина: 14 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - дочь [1]
04 | Егор Казьмин: 11 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - сын [1]
05 | Дмитрий Казьмин: 7 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - сын [1]
06 | Евсей Казьмин: 5 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - сын [1]
07 | Семен Казьмин: 3 года | деревни Кулаковой казенные крестьяне - сын [1]
08 | Иван Архипов: 35 лет | отставный унтер-офицер - брат [1]
09 | Евдокия Тихонова: 32 года | жена [8]
10 | Акулина Яковлева: 50 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - тетка [1]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Дарьей Поповой
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.