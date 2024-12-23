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Иван Феодотов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Иван Феодотов
Пол
муж
Возраст (лет)
70
Год рождения вычисленный
1801
Родственная связь
глава
Номер семьи
153
Номер в семье
1
Сословие
деревни Кулаковой казенные крестьяне
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 15об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 153
01 | Иван Феодотов: 70 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - глава
02 | Аким Иванов: 16 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - сын [1]
03 | Терентий Иванов: 47 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - племянник [1]
04 | Александра Ефремова: 40 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - жена [3]
Примечание: вдов
Дополнительная информация в записи
вдов
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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