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Васса Васильева

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Васса Васильева
Пол
жен
Возраст (лет)
45
Год рождения вычисленный
1826
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
151
Номер в семье
2
Сословие
деревни Кулаковой временнообязанные крестьяне Г.Пахомова
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 15
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 151
01 | Андрей Петров: 46 лет | деревни Кулаковой временнообязанные крестьяне Г.Пахомова - глава
02 | Васса Васильева: 45 лет | деревни Кулаковой временнообязанные крестьяне Г.Пахомова - жена [1]
03 | Григорий Андреев: 25 лет | деревни Кулаковой временнообязанные крестьяне Г.Пахомова - сын [1]
04 | Анна Андреева: 22 года | деревни Кулаковой временнообязанные крестьяне Г.Пахомова - жена [3]
05 | Кондратий Григорьев: 2 года | деревни Кулаковой временнообязанные крестьяне Г.Пахомова - сын [3]
06 | Сергей Андреев: 12 лет | деревни Кулаковой временнообязанные крестьяне Г.Пахомова - сын [1]
07 | Муза Самуилова: 17 лет | деревни Кулаковой временнообязанные крестьяне Г.Пахомова - жена [6]
08 | Дарья Андреева: 6 лет | деревни Кулаковой временнообязанные крестьяне Г.Пахомова - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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