Ефим Емельянов
Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
- ФИО
- Ефим Емельянов
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 8
- Год рождения вычисленный
- 1863
- Родственная связь
- сын [1]
- Номер семьи
- 149
- Номер в семье
- 4
- Сословие
- деревни Кулаковой временнообязанные крестьяне Г.Голощапова
- Дата переписи
- 1871
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Скопинский
- Волость
- Маклаковская
- Место
- с. Маклаково
- Место события
- с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 15
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 149
01 | Емельян Трофимов: 35 лет | деревни Кулаковой временнообязанные крестьяне Г.Голощапова - глава
02 | Параскева Дорофеева: 32 года | деревни Кулаковой временнообязанные крестьяне Г.Голощапова - жена
03 | Яков Емельянов: 10 лет | деревни Кулаковой временнообязанные крестьяне Г.Голощапова - сын [1]
04 | Ефим Емельянов: 8 лет | деревни Кулаковой временнообязанные крестьяне Г.Голощапова - сын [1]
05 | Марфа Емельянова: 4 года | деревни Кулаковой временнообязанные крестьяне Г.Голощапова - дочь [1]
06 | Анисья Емельянова: 2 года | деревни Кулаковой временнообязанные крестьяне Г.Голощапова - дочь [1]
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- Индексация данных проведена Дарьей Поповой
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