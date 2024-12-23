Феона Минаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФеона Минаева

Феона Минаева

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Феона Минаева
Пол
жен
Возраст (лет)
4
Год рождения вычисленный
1867
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
146
Номер в семье
6
Сословие
деревни Кулаковой казенные крестьяне
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 15
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 146
01 | Минай Лукьянов: 40 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - глава
02 | Анна Фирсова: 41 год | деревни Кулаковой казенные крестьяне - жена [1]
03 | Евфросинья Минаева: 13 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - дочь [1]
04 | Исай Минаев: 11 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - сын [1]
05 | Марья Минаева: 8 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - дочь [1]
06 | Феона Минаева: 4 года | деревни Кулаковой казенные крестьяне - дочь [1]
07 | Устинья Минаева: 1 год | деревни Кулаковой казенные крестьяне - дочь [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.