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Дарья Васильева

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Дарья Васильева
Пол
жен
Возраст (лет)
5
Год рождения вычисленный
1866
Родственная связь
дочь [4]
Номер семьи
145
Номер в семье
13
Сословие
деревни Кулаковой казенные крестьяне
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 14об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 145
01 | Екатерина Николаева: 57 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - глава
02 | Яков Филиппов: 49 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - пассынок [1]
03 | Леонтий Филиппов: 45 лет | отставный солдат - пассынок [1]
04 | Василий Филиппов: 43 года | деревни Кулаковой казенные крестьяне - пассынок [1]
05 | Феодот Филиппов: 42 года | деревни Кулаковой казенные крестьяне - пассынок [1]
06 | Феодор Филиппов: 35 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - пассынок [1]
07 | Анна Александрова: 51 год | деревни Кулаковой казенные крестьяне - жена [2]
08 | Васса Яковлева: 13 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - дочь [2]
09 | Татьяна Яковлева: 12 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - дочь [2]
10 | Марина Николаева: 22 года | жена [3]
11 | Матрона Леонтиева: , 10 месяцев | дочь [3]
12 | Александра Зотова: 27 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - жена [4]
13 | Дарья Васильева: 5 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - дочь [4]
14 | Емельян Васильев: 2 года | деревни Кулаковой казенные крестьяне - сын [4]
15 | Евдокия Климова: 22 года | деревни Кулаковой казенные крестьяне - жена [5]
16 | Евдокия Андреева: 25 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - жена [6]
17 | Елисавета Феодорова: 4 года | деревни Кулаковой казенные крестьяне - дочь [6]
18 | Агафья Андреева: 32 года | солдатка -
19 | Василий Иванов: 9 лет | сын [18]
20 | Марк Иванов: 33 года | деревни Кулаковой казенные крестьяне -
21 | Михаил Марков: 12 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - сын [20]
22 | Алексей Марков: 6 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - сын [20]
23 | Феодор Иванов: | деревни Кулаковой казенные крестьяне - брат [20]
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Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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