Леонтий Филиппов
Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
- ФИО
- Леонтий Филиппов
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 45
- Год рождения вычисленный
- 1826
- Родственная связь
- пассынок [1]
- Номер семьи
- 145
- Номер в семье
- 3
- Сословие
- отставный солдат
- Дата переписи
- 1871
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Скопинский
- Волость
- Маклаковская
- Место
- с. Маклаково
- Место события
- с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 14об
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 145
01 | Екатерина Николаева: 57 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - глава
02 | Яков Филиппов: 49 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - пассынок [1]
03 | Леонтий Филиппов: 45 лет | отставный солдат - пассынок [1]
04 | Василий Филиппов: 43 года | деревни Кулаковой казенные крестьяне - пассынок [1]
05 | Феодот Филиппов: 42 года | деревни Кулаковой казенные крестьяне - пассынок [1]
06 | Феодор Филиппов: 35 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - пассынок [1]
07 | Анна Александрова: 51 год | деревни Кулаковой казенные крестьяне - жена [2]
08 | Васса Яковлева: 13 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - дочь [2]
09 | Татьяна Яковлева: 12 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - дочь [2]
10 | Марина Николаева: 22 года | жена [3]
11 | Матрона Леонтиева: , 10 месяцев | дочь [3]
12 | Александра Зотова: 27 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - жена [4]
13 | Дарья Васильева: 5 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - дочь [4]
14 | Емельян Васильев: 2 года | деревни Кулаковой казенные крестьяне - сын [4]
15 | Евдокия Климова: 22 года | деревни Кулаковой казенные крестьяне - жена [5]
16 | Евдокия Андреева: 25 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - жена [6]
17 | Елисавета Феодорова: 4 года | деревни Кулаковой казенные крестьяне - дочь [6]
18 | Агафья Андреева: 32 года | солдатка -
19 | Василий Иванов: 9 лет | сын [18]
20 | Марк Иванов: 33 года | деревни Кулаковой казенные крестьяне -
21 | Михаил Марков: 12 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - сын [20]
22 | Алексей Марков: 6 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - сын [20]
23 | Феодор Иванов: | деревни Кулаковой казенные крестьяне - брат [20]
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