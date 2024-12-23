Александра Аггеева
Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
- ФИО
- Александра Аггеева
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 18
- Год рождения вычисленный
- 1853
- Родственная связь
- жена [5]
- Номер семьи
- 144
- Номер в семье
- 6
- Сословие
- деревни Кулаковой казенные крестьяне
- Дата переписи
- 1871
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Скопинский
- Волость
- Маклаковская
- Место
- с. Маклаково
- Место события
- с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 14об
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 144
01 | Григорий Григорьев: 78 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - глава
02 | Иван Григорьев: 69 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - брат [1]
03 | Мирон Григорьев: 50 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - сын [1]
04 | Екатерина Яковлева: 44 года | деревни Кулаковой казенные крестьяне - жена [3]
05 | Ефим Миронов: 22 года | деревни Кулаковой казенные крестьяне - сын [3]
06 | Александра Аггеева: 18 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - жена [5]
07 | Анна Миронова: 14 лет, 6 месяцев | деревни Кулаковой казенные крестьяне - дочь [3]
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- Индексация данных проведена Дарьей Поповой
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