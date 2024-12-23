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Ефим Миронов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Ефим Миронов
Пол
муж
Возраст (лет)
22
Год рождения вычисленный
1849
Родственная связь
сын [3]
Номер семьи
144
Номер в семье
5
Сословие
деревни Кулаковой казенные крестьяне
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 14об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 144
01 | Григорий Григорьев: 78 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - глава
02 | Иван Григорьев: 69 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - брат [1]
03 | Мирон Григорьев: 50 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - сын [1]
04 | Екатерина Яковлева: 44 года | деревни Кулаковой казенные крестьяне - жена [3]
05 | Ефим Миронов: 22 года | деревни Кулаковой казенные крестьяне - сын [3]
06 | Александра Аггеева: 18 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - жена [5]
07 | Анна Миронова: 14 лет, 6 месяцев | деревни Кулаковой казенные крестьяне - дочь [3]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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