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Иван Минаев

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Иван Минаев
Пол
муж
Возраст (лет)
44
Год рождения вычисленный
1827
Родственная связь
глава
Номер семьи
143
Номер в семье
1
Сословие
деревни Кулаковой казенные крестьяне
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 14об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 143
01 | Иван Минаев: 44 года | деревни Кулаковой казенные крестьяне - глава
02 | Евдокия Антонова: 38 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - жена
03 | Варфоломей Иванов: 10 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - сын [1]
04 | Иларион Иванов: 8 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - сын [1]
05 | Евмений Иванов: 4 года | деревни Кулаковой казенные крестьяне - сын [1]
06 | Ион Иванов: 2 года | деревни Кулаковой казенные крестьяне - сын [1]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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