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Пелагея Феодорова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Пелагея Феодорова
Пол
жен
Возраст (лет)
6
Год рождения вычисленный
1865
Родственная связь
дочь [3]
Номер семьи
142
Номер в семье
7
Сословие
деревни Кулаковой казенные крестьяне
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 14об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 142
01 | Фирс Назаров: 79 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - глава
02 | Анна Фаддеева: 79 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - жена [1]
03 | Феодор Фирсов: 51 год | деревни Кулаковой казенные крестьяне - сын [1]
04 | Марья Зотова: 51 год | деревни Кулаковой казенные крестьяне - жена [3]
05 | Устин Феодоров: 13 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - сын [3]
06 | Ефим Феодоров: 9 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - сын [3]
07 | Пелагея Феодорова: 6 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - дочь [3]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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