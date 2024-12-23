Татьяна Исидорова
Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
- ФИО
- Татьяна Исидорова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 21
- Год рождения вычисленный
- 1850
- Родственная связь
- жена [2]
- Номер семьи
- 141
- Номер в семье
- 3
- Сословие
- деревни Кулаковой казенные крестьяне
- Дата переписи
- 1871
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Скопинский
- Волость
- Маклаковская
- Место
- с. Маклаково
- Место события
- с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 14об
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 141
01 | Евдокия Карнеева: 52 года | деревни Кулаковой казенные крестьяне - глава
02 | Наум Иванов: 24 года | деревни Кулаковой казенные крестьяне - сын [1]
03 | Татьяна Исидорова: 21 год | деревни Кулаковой казенные крестьяне - жена [2]
04 | Даниил Наумов: 3 года | деревни Кулаковой казенные крестьяне - сын [2]
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