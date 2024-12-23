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Евдокия Карнеева

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Евдокия Карнеева
Пол
жен
Возраст (лет)
52
Год рождения вычисленный
1819
Родственная связь
глава
Номер семьи
141
Номер в семье
1
Сословие
деревни Кулаковой казенные крестьяне
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 14об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 141
01 | Евдокия Карнеева: 52 года | деревни Кулаковой казенные крестьяне - глава
02 | Наум Иванов: 24 года | деревни Кулаковой казенные крестьяне - сын [1]
03 | Татьяна Исидорова: 21 год | деревни Кулаковой казенные крестьяне - жена [2]
04 | Даниил Наумов: 3 года | деревни Кулаковой казенные крестьяне - сын [2]
Примечание: вдова
Дополнительная информация в записи
вдова
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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