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Прокопий Назаров

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Прокопий Назаров
Пол
муж
Возраст (лет)
1
Возраст (месяцев)
6
Год рождения вычисленный
1870
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
140
Номер в семье
4
Сословие
деревни Кулаковой казенные крестьяне
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 14об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 140
01 | Назар Нестеров: 23 года | деревни Кулаковой казенные крестьяне - глава
02 | Варвара Матвеева: 21 год | деревни Кулаковой казенные крестьяне - жена [1]
03 | Настасья Назарова: 3 года | деревни Кулаковой казенные крестьяне - дочь [1]
04 | Прокопий Назаров: 1 год, 6 месяцев | деревни Кулаковой казенные крестьяне - сын [1]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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