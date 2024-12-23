Евдокия Васильева
Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
- ФИО
- Евдокия Васильева
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 19
- Год рождения вычисленный
- 1852
- Родственная связь
- жена [4]
- Номер семьи
- 139
- Номер в семье
- 5
- Сословие
- деревни Кулаковой казенные крестьяне
- Дата переписи
- 1871
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Скопинский
- Волость
- Маклаковская
- Место
- с. Маклаково
- Место события
- с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 14
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 139
01 | Григорий Варфоломеев: 77 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - глава
02 | Василий Григорьев: 51 год | деревни Кулаковой казенные крестьяне - сын [1]
03 | Варвара Макарова: 48 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - жена [2]
04 | Андрей Васильев: 21 год | деревни Кулаковой казенные крестьяне - сын [2]
05 | Евдокия Васильева: 19 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - жена [4]
06 | Агафония Васильева: 18 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - дочь [2]
07 | Иван Васильев: 14 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - сын [2]
08 | Ирина Васильева: 10 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - дочь [2]
09 | Григорий Аввакумов: 67 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне -
10 | Дарья Климова: 54 года | деревни Кулаковой казенные крестьяне - жена [9]
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- Индексация данных проведена Дарьей Поповой
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