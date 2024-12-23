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Настасья Денисова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Настасья Денисова
Пол
жен
Возраст (лет)
68
Год рождения вычисленный
1803
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
138
Номер в семье
2
Сословие
деревни Кулаковой казенные крестьяне
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 14
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 138
01 | Евмений Климов: 71 год | деревни Кулаковой казенные крестьяне - глава
02 | Настасья Денисова: 68 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - жена [1]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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