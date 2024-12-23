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Иван Максимов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Иван Максимов
Пол
муж
Возраст (лет)
21
Год рождения вычисленный
1850
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
136
Номер в семье
3
Сословие
деревни Кулаковой казенные крестьяне
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 14
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 136
01 | Максим Александров: 48 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - глава
02 | Домна Семенова: 48 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - жена [1]
03 | Иван Максимов: 21 год | деревни Кулаковой казенные крестьяне - сын [1]
04 | Елена Николаева: 19 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - жена [3]
05 | Хритон Иванов: 13 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - сын [1]
06 | Анна Иванова: 11 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - дочь [1]
07 | Михаил Иванов: 6 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - сын [1]
08 | Евдокия Иванова: 3 года | деревни Кулаковой казенные крестьяне - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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