Ксения Антонова
Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
- ФИО
- Ксения Антонова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 68
- Год рождения вычисленный
- 1803
- Родственная связь
- мать [1]
- Номер семьи
- 134
- Номер в семье
- 4
- Дата переписи
- 1871
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Скопинский
- Волость
- Маклаковская
- Место
- с. Маклаково
- Место события
- с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 14
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 134
01 | Филипп Лукьянов: 38 лет | в бессрочном отпуске солдат - глава
02 | Анна Пименова: 33 года | жена [1]
03 | Лев Филиппов: 5 лет | сын [1]
04 | Ксения Антонова: 68 лет | мать [1]
Примечание: вдова
- Дополнительная информация в записи
- вдова
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- Индексация данных проведена Дарьей Поповой
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