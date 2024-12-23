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Филипп Лукьянов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Филипп Лукьянов
Пол
муж
Возраст (лет)
38
Год рождения вычисленный
1833
Родственная связь
глава
Номер семьи
134
Номер в семье
1
Сословие
в бессрочном отпуске солдат
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 14
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 134
01 | Филипп Лукьянов: 38 лет | в бессрочном отпуске солдат - глава
02 | Анна Пименова: 33 года | жена [1]
03 | Лев Филиппов: 5 лет | сын [1]
04 | Ксения Антонова: 68 лет | мать [1]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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