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Марья Афанасьева

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Марья Афанасьева
Пол
жен
Возраст (лет)
1
Возраст (месяцев)
6
Год рождения вычисленный
1870
Родственная связь
дочь [2]
Номер семьи
129
Номер в семье
5
Сословие
деревни Кулаковой казенные крестьяне
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 13об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 129
01 | Мавра Ульянова: 65 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - глава
02 | Афанасий Ермилов: 26 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - сын [1]
03 | Настасья Тимофеева: 25 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - жена [2]
04 | Андрей Афанасьев: 4 года | деревни Кулаковой казенные крестьяне - сын [2]
05 | Марья Афанасьева: 1 год, 6 месяцев | деревни Кулаковой казенные крестьяне - дочь [2]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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