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Евдокия Иосифова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Евдокия Иосифова
Пол
жен
Возраст (лет)
10
Год рождения вычисленный
1861
Родственная связь
дочь [3]
Номер семьи
126
Номер в семье
5
Сословие
села Маклаково государственные крестьяне
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 13
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 126
01 | Феодот Сергеев: 48 лет | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Параскева Елисеева: 50 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [1]
03 | Иосиф Феодотов: 29 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
04 | Евдокия Евдокимова: 31 год | села Маклаково государственные крестьяне - жена [3]
05 | Евдокия Иосифова: 10 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [3]
06 | Ксения Иосифова: 6 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [3]
07 | Хритинья Иосифова: 8 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [3]
08 | Дарья Иосифова: 3 года | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [3]
09 | Афанасий Феодотов: 24 года | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
10 | Никифор Феодотов: 29 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
11 | Агрипина Павлова: 24 года | села Маклаково государственные крестьяне - жена [10]
12 | Поликарп Никифоров: 4 года, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - сын [10]
13 | Николай Феодотов: 20 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
14 | Настасья Миронова: 17 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [13]
15 | Владимир Феодотов: 17 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
16 | Марфа Феодотова: 9 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
Примечание: Находящиеся в подозрении скопической секты
Дополнительная информация в записи
Находящиеся в подозрении скопической секты
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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