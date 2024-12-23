Иосиф Феодотов
Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
- ФИО
- Иосиф Феодотов
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 29
- Год рождения вычисленный
- 1842
- Родственная связь
- сын [1]
- Номер семьи
- 126
- Номер в семье
- 3
- Сословие
- села Маклаково государственные крестьяне
- Дата переписи
- 1871
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Скопинский
- Волость
- Маклаковская
- Место
- с. Маклаково
- Место события
- с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 13
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 126
01 | Феодот Сергеев: 48 лет | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Параскева Елисеева: 50 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [1]
03 | Иосиф Феодотов: 29 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
04 | Евдокия Евдокимова: 31 год | села Маклаково государственные крестьяне - жена [3]
05 | Евдокия Иосифова: 10 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [3]
06 | Ксения Иосифова: 6 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [3]
07 | Хритинья Иосифова: 8 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [3]
08 | Дарья Иосифова: 3 года | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [3]
09 | Афанасий Феодотов: 24 года | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
10 | Никифор Феодотов: 29 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
11 | Агрипина Павлова: 24 года | села Маклаково государственные крестьяне - жена [10]
12 | Поликарп Никифоров: 4 года, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - сын [10]
13 | Николай Феодотов: 20 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
14 | Настасья Миронова: 17 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [13]
15 | Владимир Феодотов: 17 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
16 | Марфа Феодотова: 9 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
Примечание: Находящиеся в подозрении скопической секты
- Дополнительная информация в записи
- Находящиеся в подозрении скопической секты
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Дарьей Поповой
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.