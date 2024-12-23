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Пелагея Максимова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Пелагея Максимова
Пол
жен
Возраст (лет)
4
Год рождения вычисленный
1867
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
125
Номер в семье
4
Сословие
села Маклаково государственные крестьяне
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 13
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 125
01 | Максим Михайлов: 37 лет | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Дарья Иларионова: 33 года | села Маклаково государственные крестьяне - жена [1]
03 | Артемий Максимов: 12 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
04 | Пелагея Максимова: 4 года | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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