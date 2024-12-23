Александра Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександра Михайлова

Александра Михайлова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Александра Михайлова
Пол
жен
Возраст (лет)
28
Год рождения вычисленный
1843
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
122
Номер в семье
2
Сословие
села Маклаково государственные крестьяне
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 12об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 122
01 | Павел Евдокимов: 26 лет | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Александра Михайлова: 28 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [1]
03 | Феона Павлова: 6 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
04 | Агафья Павлова: 2 года | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.