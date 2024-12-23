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Параскева Сергеева

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Параскева Сергеева
Пол
жен
Возраст (лет)
20
Год рождения вычисленный
1851
Родственная связь
жена [6]
Номер семьи
121
Номер в семье
7
Сословие
села Маклаково государственные крестьяне
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 12об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 121
01 | Афанасий Артамонов: 39 лет | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Екатерина Логинова: 45 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [1]
03 | Савелий Афанасьев: 23 года | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
04 | Анна Антонова: 22 года | села Маклаково государственные крестьяне - жена [3]
05 | Андрей Савельев: 3 года | села Маклаково государственные крестьяне - сын [3]
06 | Григорий Афанасьев: 21 год | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
07 | Параскева Сергеева: 20 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [6]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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