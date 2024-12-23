Сергей Понкратов
Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
- ФИО
- Сергей Понкратов
- Пол
- муж
- Возраст (месяцев)
- 10
- Родственная связь
- сын [1]
- Номер семьи
- 118
- Номер в семье
- 5
- Дата переписи
- 1871
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Скопинский
- Волость
- Маклаковская
- Место
- с. Маклаково
- Место события
- с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 12об
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 118
01 | Понкрат Сампсонов: 36 лет | отставный унтер-офицер - глава
02 | Домна Логинова: 43 года | жена [1]
03 | Матфей Понкратов: 1 год | сын [1]
04 | Агафья Понкратова: 8 лет | дочь [1]
05 | Сергей Понкратов: , 10 месяцев | сын [1]
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- Индексация данных проведена Дарьей Поповой
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