Мавра Кириллова
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Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
- ФИО
- Мавра Кириллова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 4
- Год рождения вычисленный
- 1867
- Родственная связь
- дочь [16]
- Номер семьи
- 116
- Номер в семье
- 17
- Дата переписи
- 1871
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Скопинский
- Волость
- Маклаковская
- Место
- с. Маклаково
- Место события
- с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 12об
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 116
01 | Екатерина Иванова: 68 лет | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Ефим Гавилов: 48 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
03 | Яков Гаврилов: 40 лет | в бессрочном отпуске солдат - сын [1]
04 | Григорий Гаврилов: 34 года | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
05 | Параскева Никифорова: 50 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [2]
06 | Настасья Ефимова: 16 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [2]
07 | Иван Ефимов: 11 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [2]
08 | Марфа Елисеева: 39 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [3]
09 | Анна Якова: 6 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [3]
10 | Иродион Яковов: 4 года | села Маклаково государственные крестьяне - сын [3]
11 | Симеон Яковов: , 9 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - сын [3]
12 | Мавра Егорова: 34 года | села Маклаково государственные крестьяне - жена [4]
13 | Екатерина Григориева: 15 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [4]
14 | Марья Григориева: 7 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [4]
15 | Евдокия григориева: 4 года | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [4]
16 | Параскева Матфеева: 21 год | солдатка - сноха [1]
17 | Мавра Кириллова: 4 года | дочь [16]
18 | Анна Кириллова: 0 лет, 6 месяцев | дочь [16]
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- Индексация данных проведена Дарьей Поповой
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