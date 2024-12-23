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Татьяна Гаврилова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Татьяна Гаврилова
Пол
жен
Возраст (лет)
43
Год рождения вычисленный
1828
Родственная связь
жена [2]
Номер семьи
115
Номер в семье
3
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 12
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 115
01 | Михаил Архипов: 59 лет | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Герасим Михайлов: 38 лет | в бессрочном отпуске солдат - сын [1]
03 | Татьяна Гаврилова: 43 года | жена [2]
04 | Захар Герасимов: 19 лет | сын [2]
05 | Татьяна Афанасьева: 18 лет | жена [4]
06 | Наталья Герасимова: 11 лет | дочь [2]
07 | Агафья Герасимова: 8 лет, 6 месяцев | дочь [2]
08 | Тимофей Герасимов: 0 лет, 6 месяцев | сын [2]
09 | Иван Михайлов: 32 года | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
10 | Анна Дмитриева: 36 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [9]
11 | Матрона Иванова: 7 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [9]
12 | Татьяна Иванова: 6 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [9]
13 | Ирина Иванова: 2 года | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [9]
Примечание: от 2-го брака
Дополнительная информация в записи
от 2-го брака
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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