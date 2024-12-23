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Илья Игнатов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Илья Игнатов
Пол
муж
Возраст (лет)
22
Год рождения вычисленный
1849
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
114
Номер в семье
9
Сословие
села Маклаково государственные крестьяне
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 12
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 114
01 | Игнат Ильин: 53 года | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Анна Акимова: 52 года | села Маклаково государственные крестьяне - жена [1]
03 | Лавр Игнатов: 27 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
04 | Татьяна Гаврилова: 28 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [3]
05 | Ефрем Лавров: 6 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [3]
06 | Иван Лавров: 5 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [3]
07 | Агафья Лаврова: 2 года | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [3]
08 | Татьяна Лаврова: 0 лет, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [3]
09 | Илья Игнатов: 22 года | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
10 | Евдокия Петрова: 19 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [9]
11 | Тимофей Ильин: 0 лет, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - сын [9]
12 | Филипп Игнатов: 17 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
13 | Марья Игнатова: 11 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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