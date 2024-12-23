Евмений Матвеев
Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
- ФИО
- Евмений Матвеев
- Пол
- муж
- Возраст (месяцев)
- 10
- Родственная связь
- сын [3]
- Номер семьи
- 113
- Номер в семье
- 6
- Сословие
- села Маклаково государственные крестьяне
- Дата переписи
- 1871
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Скопинский
- Волость
- Маклаковская
- Место
- с. Маклаково
- Место события
- с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 11об
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 113
01 | Евдоким Ермолаев: 59 лет | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Хритинья Алексеева: 57 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [1]
03 | Матфей Евдокимов: 23 года | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
04 | Дарья Ведениктова: 23 года | села Маклаково государственные крестьяне - жена [3]
05 | Иван Матвеев: 3 года | села Маклаково государственные крестьяне - сын [3]
06 | Евмений Матвеев: , 10 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - сын [3]
07 | Мирон Евдокимов: 20 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
08 | Ирина Никифорова: 17 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [7]
09 | Татьяна Нилова: 35 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сноха [1]
10 | Ольга Назарова: 8 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [9]
11 | Веденикт Назаров: 5 лет, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - сын [9]
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