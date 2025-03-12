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Хритинья Алексеева

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Хритинья Алексеева
Пол
жен
Возраст (лет)
57
Год рождения вычисленный
1814
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
113
Номер в семье
2
Сословие
села Маклаково государственные крестьяне
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 11об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 113
01 | Евдоким Ермолаев: 59 лет | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Хритинья Алексеева: 57 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [1]
03 | Матфей Евдокимов: 23 года | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
04 | Дарья Ведениктова: 23 года | села Маклаково государственные крестьяне - жена [3]
05 | Иван Матвеев: 3 года | села Маклаково государственные крестьяне - сын [3]
06 | Евмений Матвеев: , 10 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - сын [3]
07 | Мирон Евдокимов: 20 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
08 | Ирина Никифорова: 17 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [7]
09 | Татьяна Нилова: 35 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сноха [1]
10 | Ольга Назарова: 8 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [9]
11 | Веденикт Назаров: 5 лет, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - сын [9]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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