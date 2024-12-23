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Гавриил Васильев

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Гавриил Васильев
Пол
муж
Возраст (лет)
14
Год рождения вычисленный
1857
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
111
Номер в семье
9
Сословие
села Маклаково государственные крестьяне
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 11об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 111
01 | Евдокия Деева: 49 лет | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Василий Васильев: 23 года | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
03 | Анна Никандрова: 21 год | села Маклаково государственные крестьяне - жена [2]
04 | Агрипина Васильева: 3 года | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [2]
05 | Агафья Васильева: 0 лет, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [2]
06 | Антип Васильев: 20 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
07 | Александра Васильева: 18 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
08 | Тимофей Васильев: 16 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
09 | Гавриил Васильев: 14 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
10 | Никита Васильев: 6 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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