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Пелагея Феодорова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Пелагея Феодорова
Пол
жен
Возраст (лет)
47
Год рождения вычисленный
1824
Родственная связь
глава
Номер семьи
109
Номер в семье
1
Сословие
села Маклаково государственные крестьяне
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 11об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 109
01 | Пелагея Феодорова: 47 лет | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Феодор Климонтов: 21 год | села Маклаково государственные крестьяне - пасынок [1]
03 | Серафима Прокопиева: 18 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [2]
04 | Никифор Климонтов: 15 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
Примечание: вдова
Дополнительная информация в записи
вдова
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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