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Пелагея Михайлова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Пелагея Михайлова
Пол
жен
Возраст (месяцев)
4
Родственная связь
дочь [6]
Номер семьи
107
Номер в семье
8
Сословие
села Маклаково государственные крестьяне
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 11об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 107
01 | Степанида Зиновьева: 69 лет | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Феодос Логинов: 46 лет | отставный унтер-офицер - сын [1]
03 | Анисья Деева: 48 лет | жена [2]
04 | Семен Логинов: 42 года | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
05 | Ирина Семенова: 40 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [4]
06 | Михаил Семенов: 20 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [4]
07 | Дарья Захарова: 18 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [6]
08 | Пелагея Михайлова: , 4 месяца | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [6]
09 | Наталья Семенова: 9 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [4]
10 | Марк Семенов: 6 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [4]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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