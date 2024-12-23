Михаил Семенов
Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
- ФИО
- Михаил Семенов
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 20
- Год рождения вычисленный
- 1851
- Родственная связь
- сын [4]
- Номер семьи
- 107
- Номер в семье
- 6
- Сословие
- села Маклаково государственные крестьяне
- Дата переписи
- 1871
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Скопинский
- Волость
- Маклаковская
- Место
- с. Маклаково
- Место события
- с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 11об
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 107
01 | Степанида Зиновьева: 69 лет | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Феодос Логинов: 46 лет | отставный унтер-офицер - сын [1]
03 | Анисья Деева: 48 лет | жена [2]
04 | Семен Логинов: 42 года | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
05 | Ирина Семенова: 40 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [4]
06 | Михаил Семенов: 20 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [4]
07 | Дарья Захарова: 18 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [6]
08 | Пелагея Михайлова: , 4 месяца | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [6]
09 | Наталья Семенова: 9 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [4]
10 | Марк Семенов: 6 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [4]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Дарьей Поповой
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.