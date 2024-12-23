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Феодос Логинов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Феодос Логинов
Пол
муж
Возраст (лет)
46
Год рождения вычисленный
1825
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
107
Номер в семье
2
Сословие
отставный унтер-офицер
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 11об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 107
01 | Степанида Зиновьева: 69 лет | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Феодос Логинов: 46 лет | отставный унтер-офицер - сын [1]
03 | Анисья Деева: 48 лет | жена [2]
04 | Семен Логинов: 42 года | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
05 | Ирина Семенова: 40 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [4]
06 | Михаил Семенов: 20 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [4]
07 | Дарья Захарова: 18 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [6]
08 | Пелагея Михайлова: , 4 месяца | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [6]
09 | Наталья Семенова: 9 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [4]
10 | Марк Семенов: 6 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [4]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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