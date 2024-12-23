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Исаак Петров

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Исаак Петров
Пол
муж
Возраст (лет)
21
Год рождения вычисленный
1850
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
106
Номер в семье
3
Сословие
села Маклаково государственные крестьяне
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 11
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 106
01 | Петр Михайлов: 49 лет | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Ксения Кондратьева: 34 года | села Маклаково государственные крестьяне - жена [1]
03 | Исаак Петров: 21 год | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
04 | Мавра Макарова: 19 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [3]
05 | Наум Петров: 13 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
06 | Матрона Петрова: 10 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
07 | Антон Петров: 5 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
Примечание: от 1-го брака
Дополнительная информация в записи
от 1-го брака
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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