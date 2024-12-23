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Елена Никитина

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Елена Никитина
Пол
жен
Возраст (лет)
17
Год рождения вычисленный
1854
Родственная связь
жена [3]
Номер семьи
103
Номер в семье
4
Сословие
села Маклаково государственные крестьяне
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 11
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 103
01 | Кирилл Данилов: 61 год | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Татьяна Онисимова: 50 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [1]
03 | Андрей Кириллов: 22 года | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
04 | Елена Никитина: 17 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [3]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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